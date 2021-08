Manfredi: «Moretto? E' sovranista, noi no: non può candidarsi con me» «Non capisco perché continui a dire che è candidato nel centrosinistra»

E' impossibile che Vincenzo Moretto sia un candidato del centrosinistra a Napoli. Ne' si capisce perche' continui ad accreditarsi come tale". Cosi' il candidato sindaco di Pd e M5S Gaetano Manfredi. "Il suo nome, infatti - aggiunge Manfredi -, non compare nella lista di potenziali candidati della lista 'Azzurri per Napoli'. D'altronde la nostra coalizione e' fondata sull'europeismo, un principio che confligge con la storia sovranista di Moretto, aggiunge il candidato-sindaco . " E' un principio, questo, non derogabile ne' per lui ne' per chiunque abbia profili politici come il suo", conclude Manfredi.