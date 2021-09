36 liste e 7 aspiranti sindaci a Napoli nella sfida più accesa in Campania E' scontro acceso tra Manfredo e Maresca. E c'è anche Bassolino

36 le liste in campo per il nuovo consiglio comunale che dovrà essere eletto in Campania a Napoli. Ben 1600 aspiranti consiglieri e sette candidati sindaci. Sono questi i numeri delle amministrative 2021 nel capoluogo campano.

Centrosinistra e M5S hanno scommesso sulla figura dell'ex rettore e ministro Gaetano Manfredi, sostenuto da ben 13 liste.

La coalizione di centrodestra, invece, sul magistrato Catello Maresca, ex pm antimafia. A suo sostegno dodici liste.

In campo in questa sfida avvincente c'è anche Antonio Bassolino, con due liste civiche, Azione di Carlo Calenda e al partito “Gay Lgbt”.



Alessandra Clemente, ha scelto di gareggiare con tre civiche e Potere al Popolo. C'è poi Matteo Brambilla, ex capogruppo e già candidato primo cittadino del M5S ed ancora il biologo 60enne Giovanni Moscarella, in campo con “Tre V, Verità e Giustizia”. Ci prova anche Rossella Solombrino con il “Movimento 24 agosto per l’equità territoriale” di Pino Aprile.