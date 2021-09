Elezioni, bocciati i ricorsi di Maresca e della Lega, si salva la Clemente Ora i candidati delle civiche e del Carroccio possono solo sperare nel Consiglio di Stato

I ricorsi presentati al Tar dal candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca, che si è visto ricusare le due liste civiche di diretta emanazione, hanno avuto esito negativo. Gli avvocati non hanno ancora letto le motivazioni, ma entrambe le liste non potranno correre alle prossime comunali. A quanto si apprende, anche la lista di ispirazione leghista, Prima Napoli, sarebbe rimasta fuori, così come la lista Animalista a 4 zampe, sempre nella coalizione di Maresca. Accolto invece il ricorso per la lista “Alessandra Clemente sindaco” dell’ex assessore di De Magistris.

Ora i candidati delle liste civiche di Maresca e della Lega possono solo sperare nel ricorso al Consiglio di Stato per non restare fuori dalla corsa elettorale.

“Una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia: la forma non può vincere sulla sostanza. Si sta consumando un vero e proprio esproprio della sovranità popolare. Così si mette seriamente a rischio il diritto- dovere di migliaia di cittadini di esprimere il proprio voto. Andremo fino al Consiglio di Stato per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un paese democratico, lo facciamo per i napoletani e per tutelare la nostra squadra di uomini e donne di valore pronti a rimboccarsi le maniche per il futuro di Napoli. Sia chiaro che non rinunceremo ai nostri simboli e a fare campagna elettorale. Su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza". Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, commenta la bocciatura del tar Campania dei ricorsi presentati contro l'esclusione delle due liste Catello Maresca e Catello Maresca sindaco.

Nel frattempo la Clemente ha spresso una grande soddisfazione: la lista era stata sospesa per un errore formale. Tornano quindi 3 le liste a sostegno della sua candidatura: oltre ad «Alessandra Clemente sindaco» partecipano alla competizione elettorale la lista «Napoli 2030» e Potere al Popolo.

"Non avevo dubbi. Conosco a uno a uno le candidate e i candidati che sono venuti in comitato a sottoscrivere la candidatura. Sono la mia forza, la nostra forza. E saranno, non appena ci insedieremo a Palazzo San Giacomo, la forza della città" ha dichiarato la candidata. Recuperati dunque i candidati della lista "Alssandra Clemente sindaco" che potranno ufficialmente cominciare la loro campagna elettorale a partire dalla capolista Elena Coccia, consigliere comunale uscente.