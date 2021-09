Voto di scambio, assolti Luigi e Armando Cesaro con formula piena L'accusa contestata in riferimento alle elezioni regionali del 2015. «Il fatto non sussiste»

Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto «perché il fatto non sussiste» Luigi e Armando Cesaro dall'accusa di voto di scambio contestata in occasione delle elezioni regionali del 2015. Insieme ai Cesaro (difesi dall'avvocato Michele Sanseverino e dal rofessore Alfonso Fiurgiuele) sono state assolte, con la stessa formula, altre 27 persone tra cui l'ex sindaco di Giugliano Angelo Liccardo e Flora Beneduce, consigliera per la Sanità del governatore Vincenzo De Luca. Il giudice ha accolto le richieste di assoluzione formulate dal pm Dongiacomo. All'inizio del procedimento giudiziario, il professore Alfonso Furgiuele sollevò un'eccezione sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Il giudice si riservò la decisione ma sopraggiunse la cosiddetta «sentenza Cavallo» che, in sostanza, confermò gli argomenti posti a sostengo delle eccezioni sollevate dal legale.

Armando Cesaro non nasconde la sua grande soddisfazione. "Gli amici veri, quelli che mi conoscono davvero, hanno sempre creduto nella bontà delle mie azioni e mi sono rimasti accanto. E li ringrazio. Non festeggio, perché sono state tante, troppe le rinunce, le ingiurie, la tristezza. Un filosofo disse: la verità è figlia del tempo. Quel tempo oggi è arrivato", conclude Armando Cesaro.

Il partito di Forza Italia sprime soddisfazione per la sentnza di assoluzione con formula piena ma nel contempo si dicono amareggiati per la mancata candidatura. "Sono felicissimo: l'assoluzione di Luigi e Armando Cesaro rende giustizia - afferma l'onorevole Antonio Pentangelo, coordinatore di Forza Italia per la provincia di Napoli - Resta, tuttavia, il forte dispiacere perché questa vicenda ha di fatto impedito a me e ad altri 30 mila elettori di poter essere rappresentati nelle istituzioni regionali da un ragazzo davvero in gamba che ho visto crescere. Ma Armando ha l'età e la forza di poter ricominciare una nuova avventura e di realizzare tutti i suoi sogni".

"La piena assoluzione di Luigi e Armando Cesaro è una splendida, attesa, notizia: non abbiamo infatti mai dubitato della correttezza del loro operato mantenendo sempre salda la fiducia nella magistratura - afferma anche il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano - A Luigi, ad Armando, che nei fatti ha dovuto dolorosamente rinunciare a sfide elettorali di grande rilievo, vanno le nostre felicitazioni".