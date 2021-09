Letta a Napoli lancia Manfredi. De Luca? "Non ha bisogno di essere arginato" Il segretario Dem in città per il tour elettorale con il candidato del patto Pd-5Stelle

Avanza la campagna elettorale a Napoli sfilata di big quest'oggi a cominciare dalla passeggiata nella zona dei Tribunali per il candidato sindaco Gaetano Manfredi, accompagnato dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

Un tour elettorale con tappa scaramantica alla chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, dove Manfredi e Letta hanno accarezzato una «capuzzella» sul Decumano. Sulla sfida delle amministrative il segretario Dem parla del patto Pd – Cinque Stelle: «Sarà un test non c’è dubbio, verificheremo qui principalmente il progetto comune con i 5 stelle. Sono a Napoli fiducioso del futuro della città e del Mezzogiorno, era tanto tempo che non si trovava una dinamica così positiva come quella che si è costruita attorno a Gaetano Manfredi. Il nostro partito ha sofferto tanto nel Mezzogiorno che ha perso tante opportunità. Mi permetto di dire che queste per Napoli sono le piu importanti elezioni della storia Repubblicana perché le risorse europee che arriveranno con il Pnrr per scelte strategiche sono un treno che forse non si ripresenterà più in questi termini. I prossimi anni saranno molto importanti per questa città”

E poi precisa: “Sono convinto che a queste amministrative si deve votare per i candidati sindaci, noi abbiamo messo in campo le candidature migliori sia per i sindaci che per le Regioni. Non è un test per i partiti. Sono elezioni amministrative e non hanno un significato politico. Napoli non può accettare di vedere il proprio futuro appaltato a Salvini e al salvinismo, vorrebbe dire inginocchiarsi a una logica alla quale i napoletani non si sono mai inginocchiati in vita loro», dice ancora Letta.

A chi gli chiede del ruolo sempre più “ingombrante” del governatore campano Vincenzo De Luca all'intern del partito, Letta non offre il fianco alle polemiche: «Non credo che De Luca abbia bisogno di essere arginato», e poi, «ognuno deve lavorare secondo il suo ruolo».