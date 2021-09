Candidata a sua insaputa: Martusciello, la Procura faccia chiarezza Il coordinatore di Forza Italia insiste: le liste vanno annullate

"L’ Intervista di Lanzotti al Mattino non chiarisce nulla, anzi rende ancora più torbida la vicenda che la Procura di Napoli chiarirà in ogni suo aspetto" Così in una nota stampa il cocordinatore napoletano di Forza Italia, Fulvio martusciello che continua: "Lanzotti, compilatore e autenticatore della lista Azzurri per Manfredi - Napoli Viva, continua a portare come unica prova una foto della Baiano al tavolo davanti a un foglio di carta. Una foto che, come è evidente a tutti, non dimostra nulla. Il Lanzotti, inoltre, sostiene testualmente di “aver letto solo dai giornali stralci della sentenza del Tar”. La sentenza, ricordiamolo sempre, recita testualmente “la lista Manfredi Sindaco – Azzurri Noi Sud”, nella quale la ricorrente, secondo la sua prospettazione, si è trovata inserita a sua insaputa” e successivamente che “non ha sottoscritto alcuna candidatura al Consiglio Comunale per la lista Azzurri Noi Sud – Napoli Viva, invero è stata inserita, a sua insaputa, nella detta lista”.

Tale sentenza, pubblicata sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa il 14 settembre scorso, è consultabile da chiunque: perché il Lanzotti sostiene di non averla letta? Quello che vogliamo sapere e speriamo che la Procura prestissimo ci possa chiarire, è se la firma della Baiano sull'accettazione è la sua, perchè differisce da quella apposta dalla Baiano sotto l’accettazione della candidatura nei Repubblicani. Chiediamo inoltre di sapere qual'è il ruolo di Carlo Puca, capostaff di Manfredi, citato oggi da Lanzotti come testimone: sapeva del falso? Insomma delle due l'una o la Baiano ha dichiarato il falso ai giudici per farsi cancellare dalla lista di Lanzotti o quell'accettazione non è mai esistita e quindi il falso è del sottoscrittore. Chiediamo inoltre alla Procura, di chiedere ai sottoscrittori della lista se l'autenticatore della firma era presente quando hanno firmato. Infine, come è del tutto evidente, se la Procura appurerà che la Baiano ha mentito ai giudici del Tar, come sostiene il Lanzotti, chiediamo l’annullamento anche della lista dei Repubblicani, nella quale gli stessi giudici amministrativi hanno ordinato di inserire la Baiano, in questo caso in conseguenza di una sua dichiarazione mendace". Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli" conclude Martusciello.