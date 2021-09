Elezioni, Sibilia: "A Napoli c'è la possibilità di fare un grande risultato" Il sottosegretario agli interni domani inconterà il nuovo Prefetto di Napoli

"A Napoli c'è la possibilità di fare un grande risultato e avviare un laboratorio nazionale nel solco del Conte 2. Ci sentiamo garantiti da Gaetano Manfredi e siamo sicuri che possa essere un ottimo Sindaco per la città. Naturalmente avrà il massimo supporto ad ogni livello istituzionale" Così il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia dalla sua pagina social annuncia di aver avuto un incontro con il Presidente della Camera, Roberto Fico, con cui si sta costruendo, nell'alleanza con Pd e Leu, la proposta di governo per la terza città d'Italia. "Da Napoli dipenderà anche la strada futura del MoVimento 5 Stelle" aggiunge Sibilia che domani sarà a Napoli per visitare il nascente distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ponticelli e per il saluto al Prefetto di Napoli con il quale si farà il punto sulla sicurezza della città.