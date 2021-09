Manifesti abusivi a Napoi, Maresca: "Li rimuoverò personalmente" Le scuse del candidato sindaco di centrodestra che censura l'affissione di manifesti abusivi

"Nei giorni scorsi, a mia insaputa, alcuni attivisti, hanno affisso i manifesti elettorali direttamente sugli impianti pubblici della nostra città. Mi scuso pubblicamente per questo increscioso incidente che censuro senza riserve. Sono contro le affissioni fuori dagli spazi assegnati e il fatto che qualche sostenitore lo faccia non può che trovare la mia riprovazione, tanto più che ha agito del tutto autonomamente e senza ricevere alcun incarico. Andrò io stesso a rimuovere i manifesti abusivi proprio perché credo nel rispetto delle regole. Si tratta di un comportamento scorretto che non si confà al mio progetto per Napoli né ai suoi rappresentanti”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, commentando l'affissione di alcuni manifesti al di fuori degli spazi consentiti.