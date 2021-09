Comunali, "Ce vo na' femmena", spunta l'inno elettorale della Clemente Il neomelodico Luca Sepe firma e canta per sostenere la candidata a sindaco di Dema

«Ce vo na’ femmena» è il titolo dell'inno elettorale di Alessandra Clemente. L'assessora di De magistris, candidata a sindaco per Napoli il prossimo 3 e 4 ottobre, è la protagonista di una canzone scritta e cantata dal neomelodico Luca Sepe, una sorta di serenata alla candidata che nel video compare al fianco di altre donne tra i vicoli di Napoli. Una dichiarazione di voto, orecchiabile e ben confezionata, che è piaciuta alla candidata di Dema al punto da farne il proprio inno elettorale. Ma sui social si scatena l'ironia. Lo stile Clemente non convince i componenti del gruppo Facebook Cittadinanza attiva in difesa di Napoli «Lucio Mauro». I detrattori ricordano che Alessandra Clemente ha concluso il suo mandato in Giunta promettendo soluzioni sul fronte della Galleria della Vittoria. Che resta chiusa, ad ora, senza prospettive di riapertura.