Elezioni, Manfredi chiude a Bagnoli, ma oggi arrivano i big Conte e Di Maio alle 17 in Piazza Dante e Orlando a Scampia

Alla mezzanotte di oggi cala il sipario sulla campagna elettorale nei 141 comuni in cui si vota per eleggere sindaco e consiglio comunale, tra cui quattro città capoluogo caserta, benevento salerno e napoli. Grande attesa per la sfida nella capitale del sud dove il candidato del patto pd Cinque Stelle, gaetano manfredi chiuderà la sua campagna elettorale in un doppio appuntamento con i big dei partiti. Con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per i 5 stelle in piazza dante alle 17 e con Andrea Orlando del Pd a Scampia e Pianura. Per manfredi ieri sera conferenza stampa conclusiva e ultimo appello al voto. il candidato sindaco del centrosinistra a Napoli gaetano manfredi ieri sera ha voluto concludere con un incontro e una conferenza stampa all’Arenile di Bagnoli. La serata è cominciata intorno alle 20:30 e l’ingresso è stato consentito solo ai cittadini muniti di green pass e mascherina, in linea con le norme anti-Covid fissate per gli eventi pubblici.

Manfredi ha tenuto un ultimo comizio elettorale e ha risposto alle domande dell’attore napoletano Patrizio Rispo. All’interrogativo posto sui cambiamenti da effettuare per la città, la risposta del candidato è stata: “Noi dobbiamo tornare a credere in noi stessi, siamo un grande popolo, una bellissima città piena di talenti e in questi anni abbiamo dimostrato di saper resistere alle tante difficoltà che affliggono la comunità. Adesso è il momento di ripartire, di dimostrare all’Italia che Napoli è una grande città e lo faremo con i cittadini che vogliono impegnarsi per essere all’altezza delle grandi sfide che ci attendono”.

Successivamente sono saliti sul palco, per rinnovare ulteriormente il loro appoggio al candidato, i capi-lista delle 13 liste presentate al Consiglio comunale di Napoli. Di seguito l’elenco: Lista Manfredi Sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Napoli Solidale, Per le persone e la comunità, Moderati, Centro Democratico, Repubblicani, Napoli Libera, Noi campani per la Città, Adesso Napoli, Europa Verde, Azzurri per Napoli.

Presenti all’evento anche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il vicesegretario del Partito Democratico ed ex-ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano. Non mancavano neppure i tanti candidati alle Municipalità napoletane, tra cui Pierluigi Fusco che è nella lista Manfredi Sindaco per la V Municipalità Vomero-Arenella.

C’è stato spazio anche per l’esibizione del rapper napoletano Lucariello, autore di singoli come Nuje vulimme ‘na speranza, scritta con il rapper Ntò e sigla della serie televisiva “Gomorra – La Serie”, e Miettece ‘a faccia, sigla della serie Rai “Sotto Copertura”. La serata si è infine conclusa con un dj set e i presenti hanno potuto approfittare del catering messo a disposizione dell’evento per assaggiare prodotti locali e bere del buon vino.