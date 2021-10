Napoli, 800mila cittadini al voto per il dopo De Magistris Il sindaco uscente ha votato al Vomero prima di partire per la Calabria

A Napoli sono quasi 800mila gli aventi diritto voto chiamati a scegliere il nuovo sindaco, consiglio comunale e metropolitano. Urne aperte dalle ore 7,00 nelle 884 le sezioni elettorali fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il sindaco uscente Luigi de Magistris che termine due mandati consecutivi ha votato questa mattina alle 8,45 nel seggio della scuola Quarati, nel suo quartiere, il Vomero. Subito dopo è partito per la Calabria, dove è candidato alla presidenza della Regione.

So o sette i candidati che si sfidano per Palazzo San Giacomo. In tutto ci 31 liste, 1.165 candidati consiglieri per 40 posti in Sala dei baroni. A Napoli ha retto l’accordo di governo tra centrosinistra e M5S che convergono su Gaetano Manfredi, ex ministro dell'Università ed ex rettore "Federico II". A sostenerlo 13 liste per un ampio schieramento formato da Pd, Movimento 5 Stelle e altri partiti di centrosinistra.

Per il centrodestra c' Catello Maresca, magistrato in aspettativa con 8 le liste a lui collegate: ed è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalla Lega, che però, si è vista respingere la lista Prima Napoli in cui aveva inserito i propri candidati. Maresca ha dovuto rinunciare anche alle due liste che portavano il suo nome, entrambe escluse dalla competizione.

Dopo venti anni prova a diventare di nuovo sindaco Antonio Bassolino. L'ex presidente della Regione nonché ministro del Lavoro nel governo di Massimo D'Alema, è sostenuto da 4 liste civiche e dal Partito gay Lgbt+.

Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra è l’assessora uscente della giunta comunale, indicata da Luigi de Magistris. Ma alla fine Dema, il partito del primo cittadino uscente, impegnato nella elezioni per la presidenza della Regione Calabria, non è sceso in campo per Clemente che quindi può contare solo sue due liste civiche e sull’appoggio di Potere al popolo.

Matteo Brambilla, nel 2016 candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, si è ricandidato con la lista "Napoli il Movimento - No Alleanze" formata dai dissidenti al M5S napoletano che hanno rifiutato l'accordo con Pd e centrosinistra per la candidatura di Manfredi. Infine un'altra donna candidata, Rossella Solombrino, per il movimento meridionalista “24 agosto Equità territoriale” di Pino Aprile, e Giovanni Moscarella della lista 3V di ispirazione no vax.