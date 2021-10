Elezioni, fuga dalle urne. A Napoli alle 12,00 affluenza all' 11,02% Un calo percentuale di oltre 4 punti rispetto alle comunali del 2016 alla stessa ora

Per le Elezioni amministrative 2021, i primi dati sull'affluenza in Campania mostrano un crollo verticale. Complice forse il Covid, il dato rivela una certa disaffezione per l'appuntamento elettorale. Alle 12 in Campania ha votato solo il 12, 32 % degli aventi diritto, a fronte del 18,30% delle elezioni comunali del 2016.

A Napoli la percentiale più bassa, all'11,02 %. Un calo di oltre 4 punti riespetto alle Elezioni Comunali 2016 (15,17 %)

Sono 776.751 i cittadini di Napoli chiamati al voto. Dalle 7 urne aperte in 884 sezioni elettorali fino alle 23 e domani lunedì 4 ottobre dalle ore 7 fino alle 15. Si eleggeranno il sindaco e 40 consiglieri comunali (scheda azzurra). E si vota anche per eleggere i presidenti di dieci municipalità e 30 consiglieri municipali per ciascun parlamentino (scheda arancione)