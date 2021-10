Pacchi alimentari in cambio del voto, la denuncia di Europa Verde L'episodio sarebbe accaduto ai quartieri Spagnoli. Borrelli: pronto esposto in Procura

“Ci hanno segnalato alcuni cittadini che nel gruppo Whatsapp di un’associazione che distribuisce pacchi alimentari in zona Quartieri Spagnoli, verrebbero diffusi messaggi politici dal tono intimidatorio. Si invitano, quasi con prepotenza, gli aventi diritto a partecipare alla presentazione di una lista a sostegno di un candidato sindaco, ma quello che preoccupa è un messaggio in particolare inviato da colui che si identifica come il presidente: “Non mi deludete o vi deludo io”. Come a dire, o venite o niente pacco. Parole terribili a discapito di povera gente che non ha come mettere il piatto a tavola. Abbiamo immediatamente inviato questi messaggi alla Procura presentando un esposto. Vogliamo che venga verificata questa situazione e, se confermata, chiediamo interventi durissimi per i responsabili. In quest’era post pandemia ora il voto non si compra più con i soldi, ma con il pacco alimentare. Serve massima attenzione domenica e lunedì su comportamenti simili per evitare una tornata amministrativa inquinata. Per questo, per qualsiasi tipo di segnalazione resta attiva la nostra linea Whatsapp al numero 366 266 2829”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.