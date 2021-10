Raid sotto casa di Borrelli, pregiudicati postano il video sui social Zabatta (Europa Verde): Il consigliere regionale è in pericolo, invitiamo la magistratura ad agire"

Raid sotto l’abitazione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Noti pregiudicati, che già in passato hanno aggredito il consigliere, nella giornata di sabato hanno individuato la casa di Borrelli e lasciato un sacchetto della spazzatura legato all'ingresso dell'abitazione. Il tutto filmato e postato in diretta sui social network, mostrando il percorso per la casa del consigliere e il relativo numero civico. Questa mattina sul posto si sono recati i carabinieri ed è stata presentata regolare denuncia con tutte le immagini di sorveglianza che hanno ripreso la scena.

“Un atto gravissimo e pericoloso. Un chiaro raid intimidatorio di stampo criminale messo a segno nel giorno del silenzio elettorale. Una risposta pubblica della criminalità alle battaglie e denunce del Consigliere. Da oggi Borrelli non è più al sicuro" scrive Fiorella Zabatta, co presidente nazionale di Europa Verde. "Più volte in questi anni tali personaggi sono stati denunciati, ma ad oggi non è partita ancora alcuna sanzione. Ancor più pericolosi della delinquenza sono i delinquenti che restano impuniti. E se in quel momento Borrelli fosse rientrato, cosa sarebbe successo? Il nostro appello alla magistratura è di fare presto: occorre intervenire duramente prima che accada qualche tragedia. La situazione è fuori controllo e le persone perbene come Borrelli sono in pericolo. Non possiamo consegnare la città a questi soggetti” ha commentato la Zabatta.