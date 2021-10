Napoli al voto, affluenza bassa. Alle 19 ha votato il 27,63% Rispetto al 2016 ci sono circa 11mila elettori in meno

Affluenza in calo in campania, per le amministraive 2021 sono 141 i comuni al voto tra cui quattro capoluoghi di provincia, caserta, benevento, salerno e Napoli. Alle 19,00 si è recato alle urne il 31,87 % degli aventi diritto, in netto calo rispetto alle elezioni del 2016 alla stessa ora aveva votato il 44,84%. Va detto però che per l'ultima tornata elettorale non si votava in due giorni, ma in uno solo. Per i ritardatari c'è ancora la giornata di lunedi, si vota dalle 7 alle 15 in tutte le sezioni. Poi comincia lo spoglio delle schede elettorali.

A Napoli affluenza alle urne molto bassa per le elezioni comunali 2021: alle ore 19 l'afflusso di aventi diritto alle sezioni elettorali era pari al 27,63%. Nella passata tornata delle elezioni Comunali del 2016 fu del 40,04%. Rispetto al 2016 ci sono circa 11mila elettori in meno, in quanto la popolazione dei cittadini aventi diritto al voto è diminuita e ci sono anche 2 seggi in meno: 5 anni fa erano 886.