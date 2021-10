Primi Istant Poll: a Napoli Manfredi molto avanti Il candidato del centrosinistra e dei Cinque Stelle potrebbe spuntarla al primo turno

Primi istant poll da Napoli dicono che Manfredi candidato del centrosinistra e del Movimento Cinque Stelle, sarebbe in netto vantaggio, con una forbice tra il 49 e il 53 per cento dei voti.

Dietro lo sfidante Maresca tra il 23 e il 27 per cento, più distanziati Bassolino e la Clemente.