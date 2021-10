A Napoli affluenza al 47,19 per cento, in calo di quasi 7 punti Il dato definitivo sui votanti

A Napoli, pla percentuale dei votanti alle Comunali è stata del 47,19 per cento, in calo del 6,9 per cento rispetto alle ultime elezioni per il sindaco (54,12%). E' il dato definitivo del Viminale sulla affluenza nel capoluogo campano.