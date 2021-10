Manfredi, il fratello: «Era convinto di entrare nel cuore di questa città» Il consigliere regionale Pd: «Dati clamorosi: numeri che danno i brividi»

"L'ho sentito stamattina, era molto sereno per il lavoro e per la campagna elettorale che ha fatto, ed era convinto di entrare nel cuore di questa città. Se i dati fossero confermati, sarebbero clamorosi". Lo ha affermato Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd e fratello del candidato sindaco, Gaetano. "Non l'ho sentito dopo le proiezioni, ho preferito non chiamarlo - ha raccontato -. Lui era convintissimo di vincere, però credo che sono dei numeri che sinceramente danno i brividi".