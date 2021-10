Maresca: «Il mio impegno continua, abbiamo raddoppiato voti regionali» Il candidato del centrodestra: "Non mi sento abbandonato"

Nessuna polemica con i leader del centrodestra da parte di Catello Maresca. "Non mi sento abbandonato" - ha detto ai giornalisti - e confermo il percorso che ho avviato con la scelta di candidarmi". "Avevamo di fronte una sinistra con 13 liste - ha aggiunto il candidato sindaco del centrodestra - ed abbiamo dovuto affrontarla con quattro liste in meno". Alla domanda su quale errore non ripeterebbe, Maresca ha risposto: "La prossima volta presenteremo le liste due giorni prima della scadenza e non due minuti prima"

"Rispetto alle regionali dell' anno scorso, a Napoli, ho raddoppiato i consensi del centrodestra": Catello Maresca si sente sconfitto, ma non vinto e rivendica per il suo "progetto civico", un risultato che gli consentira' di avere una "folta pattuglia di consiglieri per fare opposizione". Il pm in aspettativa stima al 25% il suo risultato, anche se le proiezioni, al momento lo danno poco al di sopra del 20%. "Certo - dice - le liste bocciate dalla commissione elettorale ci hanno fatto perdere presenze sul territorio, mentre la sinistra ha schierato migliaia di candidati. Con le liste bocciate, avrei potuto arrivare al 30-35%" conclude.