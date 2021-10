Elezioni Napoli, ecco i presidenti delle dieci municipalità La coalizione di Manfredi conquista tutto, anche le roccaforti di centrodestra

L'ampia coalizione di centrosinistra che ha portato Gaetano Manfredi ad essere eletto sindaco di Napoli con il 62,88 per cento dei voti, conquista tutte le dieci Municipalità. Per la I Municipalità eletta Giovanna Mazzone, ex Forza Italia ed espressione della lista 'Azzurri per Napoli' coordinata da Stanislao Lanzotti, ex capogruppo di FI. Alla II Municipalità Roberto Marino, la III Municipalità sarà guidata da Fabio Greco con oltre l'80 per cento dei voti che prende il posto di Ivo Poggiani. Alla guida della IV Municipalità Maria Caniglia, eletta nel 2016 in Consiglio comunale nella maggioranza a sostegno di de Magistris poi abbandonata e candidata a settembre 2020 alle regionali in una lista a sostegno del presidente Vincenzo De Luca. Alla V Municipalità Vomero-Arenella, plebiscito con oltre il 70 per cento per Clementina Cozzolino. La VI Municipalità (San Giovanni-Barra-Ponticelli) è andata ad Alessandro Fucito, già presidente dell'ultimo Consiglio comunale. Infine Nicola Nardella all'VIII Municipalità, Andrea Saggiomo alla IX Municipalità e Carmine Sangiovanni alla X Municipalità di Bagnoli.