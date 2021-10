Dal traffico illecito alla transizione ecologica, al via il forum Polieco La prima sessione dal titolo ‘Ambiente, salute ed economia con il sottosegretario Sileri

‘Le strade dei rifiuti. Traffici, Transiti, Transizione’ è il titolo del Forum internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal consorzio dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco, in programma a Napoli nei giorni 8 e 9 ottobre. Due giorni di formazione ed informazione che chiamerà a raccolta esponenti del mondo dell’impresa, della politica, della magistratura, del giornalismo e del mondo accademico.

40 relatori, 4 sessioni di discussione, 4 sottosegretari del Governo italiano, 2 parlamentari della Tunisia, 13 tra magistrati e giornalisti, 4 ricercatori, 9 tra associazioni di categoria ed imprese di riciclo, 3 rappresentati dell’Antimafia e dell’Europarlamento. Sono i numeri del Forum internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal Consorzio dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco, in programma per domani e sabato a Napoli presso l’Hotel Excelsior. Il titolo della due giorni di formazione ed informazione è ‘Le strade dei rifiuti. Traffici, Transiti, Transizione’. A discutere delle opportunità di sviluppo sostenibile offerte dai fondi del Recovery Found superando le criticità del sistema, ci saranno autorevoli rappresentati della politica, della magistratura, del mondo accademico, del giornalismo e della ricerca.

Con il contributo dei diversi relatori, si rifletterà sulle criticità della gestione dei rifiuti dal punto di vista degli impianti di riciclo, delle autorizzazioni alle imprese e dei traffici nazionali ed internazionali. Con il mondo accademico ci sarà un focus sulla ricerca scientifica e sull’innovazione tecnologica. Tra inchieste giornalistiche ed indagini giudiziarie tra nord e sud si farà il punto sugli ecoreati. Il Forum è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti della Campania che sarà rappresentato dal presidente Ottavio Lucarelli.

La prima sessione dal titolo ‘Ambiente, salute ed economia: qual è il ruolo della transizione ecologica?’, vedrà gli interventi di Pierpaolo Sileri – Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Majdi Karbai – Membro del Parlamento, On. Hatem Karoui – Membro del Parlamento della Tunisia, Sen. Anna Maria Bernini – Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali, Helmut Maurer – Senior Legal Expert, Commissione Europea DG ENV/B2 Trafficking of waste. Economic failure and climate change, On. Sabrina Pignedoli – Membro del Parlamento Europeo; Sen. Nicola Morra – Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. I lavori saranno moderati da Sergio Nazzaro – Scrittore e giornalista Interventi.

La seconda sessione su “Pesca e agricoltura: le buone prassi” guidata da Silvestro Greco – Direttore sede di Roma e Calabria della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” e Claudia Salvestrini – Direttrice PolieCo, avrà le presenze di Stefano Masini – Responsabile nazionale ambiente Coldiretti, Antonio Ambrosio – Direttore di Confcooperative Lavoro, Massimo Stronati – Presidente Confcooperative Lavoro e Servizi Gianfranco Grandaliano – Direttore Generale Ager Puglia, Bernard Le Moine – Presidente APE Europe, Piercarlo Molta – Amministratore Delegato Flexon Composities Srl, Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult Srl.

La terza sessione farà il punto su ‘Ricerca scientifica e innovazione per lo sviluppo sostenibile’ con Antonio Felice Uricchio – Presidente dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – AVNUR Interventi, Sen. Assuntela Messina – Sottosegretario Ministero dell’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Luigi Nicolais – Professore Emerito di Scienza e tecnologia dei materiali presso l’Università Federico II di Napoli; Franco Silvano Presidente Materias La strategia italiana per la ricerca e l’innovazione, Toni di Cigoli – Professore, International Commercial Law, IALS University of London, Alessandro Zavaglia – Studio Zavaglia & Partners; Professore di Diritto della Fiscalità Internazionale, Alessandro Manzardo – Assistant Professor presso il dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Padova, Fondatore di Spinlife, Anna Maria Colao – Docente ordinario di Endocrinologia, titolare Cattedra Unesco per l’Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile – Università Federico II di Napoli, Alessandro Sannino – Docente di Scienze e Tecnologie dei materiali.

Sabato 9 ottobre, il panel “Tra inchieste ed indagini: il punto sugli ecoreati” avrà i contributi di Roberto Rossi – Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari Interventi, Eugenia Pontassuglia – Sostituto procuratore presso la DNA, Giuseppe Ungherese – Responsabile Campagna Inquinamento Greenpeace, Danail Bogdanov Shostak – Vice Head of the Specialized Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria, Klaudja Karabolli – Giornalista Syri Tv Albania; Silvia Bonardi – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Antonello Ardituro – Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Antonio Musella – Giornalista Fanpage, Cesare Sirignano – Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Renato Nitti – Capo della Procura della Repubblica di Trani, Dario Del Porto – Giornalista la Repubblica, Roberto Pennisi – Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, On. Francesco Paolo Sisto – Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Le conclusioni saranno di Enrico Bobbio – Presidente PolieCo.