Napoli, per la giunta di Manfredi ora spunta il nome della Miraglia La docente di diritto tra i papabili del nuovo esecutivo. Lunedi la proclamazione del sindaco

Sono ore decisive per Gaetano Manfredi, che si insedierà ufficialmente lunedì prossimo a Palazzo San Giacomo. Il neo sindaco continua a lavorare alla squadra di governo cittadino di alto profilo che ha promesso e spuntano altri nomi come quello di Francesco Dinacci, coordinatore per l’area metropolitana di Napoli per Articolo 1. Sembra accantonata l’ipotesi di far entrare in giunta Sergio D’Angelo, anche alla luce del fatto che il primo cittadino sarebbe orientato a non inserire nell'esecutivo i consiglieri eletti. Per questo motivo non ci sarà nemmeno Enza Amato, eletta con il Pd, che potrebbe però essere in lizza per la poltrona di presidente del consiglio comunale. Anche il vicesindaco con ogni probabilità sarà una donna, e non è escluso che questa casella vada al Movimento Cinque Stelle. Ma sono tante le forze politiche che aspirano a un posto all’interno della giunta anche in virtù del peso che hanno vuto sulla vittoria del sindaco di centrosinistra, e tra questi sicuramente la lista Azzurri-Noi Sud-Napoli Viva. Anche qui sono due donne in pole, nei giorni scorsi era circolato il nome della coordinatrice dei renziani di Napoli, Graziella Pagano ma si parla anche di Caterina Miraglia, docente universitaria di Diritto privato e civile e già assessore regionale di Stefano Caldoro. A più di una settimana dall'elezione di sicuro c’è, al momento, soltanto il nome di Antonio De Iesu, ex questore di Napoli mentre nessuna conferma è arrivata per i nomi di altri “tecnici politici” cricolati in questi giorni come Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri e l’ex ministro Luigi Nicolais.