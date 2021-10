De Magistris: "Da indagini e inchieste viene fuori il sistema De Luca" L'ex sindaco attacca: Ha utilizzato l’istituzione per fini politici"

Da indagini della magistratura ed inchieste giornalistiche sembra stia venendo fuori il "Sistema De Luca". Così in un post l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris attacca duramente il governatore della Campania accusandolo di aver "utilizzato l’istituzione per fini politici per cercare di mettere in ginocchio Napoli, il popolo napoletano e il sindaco democraticamente eletto. Abbiamo resistito alla politica del ricatto: del tipo “puoi avere il finanziamento solo se tieni fuori il Comune di Napoli” - aggiunge Dema che ci va pesante: "Ora De Luca confessa e dice che con l’avvento della nuova amministrazione si possono concedere i finanziamenti. Che nome vogliamo dare a questa condotta? È strano che di fronte a vicende gravissime che si susseguono da quindici anni attorno al “sistema De Luca” poi nulla accada e quasi mai si cerca di fare giustizia. È normale? Mi chiedo anche: ma è normale che chi faceva il magistrato in prima linea, che magari si è occupato anche di De Luca, poi è entrato in squadra con De Luca? È normale che magistrati in prima linea divengano poi capi di partito nei territori in cui poco prima hanno esercitato le funzioni giudiziarie? L’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono un bene troppo prezioso che, per essere tutelato sempre, deve essere preservato da condotte che cozzano con tali principi che sono a salvaguardia dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.Forse è vero siamo proprio il Paese della normale devianza, come disse tempo fa il grande Domenico Starnone" conclude De Magistris