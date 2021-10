Napoli. Ecco la giunta di Gaetano Manfredi. 11 tra tecnici e politici, 5 donne Domani la presentazione nella Sala dei Baroni. Al bilancio l'ex sottosegretario Baretta

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha definito la composizione della giunta comunale. Cinque le donne, di cui una vicesindaco come aveva annunciato, buon equilibrio tra profili tecnici e politici, ma restano molte le deleghe che il primo cittadino ha voluto tenere per sé, per ora. Di seguito i nomi degli assessori con relative deleghe:

Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia: Mia Filippone (dirigente scolastica)

Bilancio: Pier Paolo Baretta (ex sottosegretario all'economia del Governo Conte 2)

Infrastrutture e mobilità: Edoardo Cosenza (ex assessore regionale)

Urbanistica: Laura Lieto (Prof. di Urbanistica alla Federico II di Napoli)

Ambiente e mare: Paolo Mancuso (Presidente Pd Napoli)

Politiche sociali: Luca Trapanese (Attivista, fondatore di diverse realtà per il sociale)

Polizia municipale e legalità: Antonio De Iesu (Ex Questore di Napoli)

Turismo e Attività produttive: Teresa Armato (giornalista, già senatrice Pd)

Politiche giovanili e del lavoro: Chiara Marciani (Assessore alle Pari Opportunità della Regione Campania)

Salute e verde: Vincenzo Santagada (Prof. di Chimica Farmaceutica UniNa)

Sport e Pari opportunità: Emanuela Ferrante (Movimento Cinque Stelle)

Il sindaco mantiene per sé le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr, Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e innovazione.

La giunta sarà presentata alla stampa venerdì 22 ottobre alle ore 12 nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino.