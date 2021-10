Napoli. Manfredi riapre al traffico la Galleria 4 Giornate Stamane il sopralluogo con l'assessore Cosenza

“In appena 60 ore siamo intervenuti per mettere in sicurezza la Galleria Quattro Giornate e riaprirla alla circolazione cittadina. Ringrazio l’Assessore Edoardo Cosenza, l’ufficio tecnico del Comune e le imprese che hanno lavorato notte e giorno per costruire una struttura provvisoria di sicurezza e alleviare, così, i disagi alla città. I lavori continueranno nelle prossime ore per eliminare definitivamente le cause dell’infiltrazione e ripristinare al 100% la Galleria di Piedigrotta” Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che questa mattina ha fatto un sopralluogo insieme all'assessore Cosenza sul posto dopo i gravi disagi che si sono registrati sulla viabilità in città nelle ultime ore.

Due giorni e mezzo per realizzare un intervento tampone e consentire la riapertura in sicurezza della Galleria Quattro Giornate, chiusa per infiltrazioni d’acqua. E oggi, alle 9.34 il tunnel è stato riaperto alla circolazione ma i lavori non sono conclusi.

Resta ancora l’altra emergenza, quella della Galleria Vittoria strategica per la viabilità nel centro. « Il primo regalo che ho avuto è stata la chiusura della Galleria Quattro Giornate - dice il sindaco - e c’era una forte preoccupazione che ci fosse una seconda Galleria Vittoria. Così non è stato. E si va avanti anche per quest’altro intervento. A breve farò un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori».