Pressing di Manfredi, Napoli chiede un commissario per il debito Oggi l'incontro al Mef con l'assessore alle finanze Pier Paolo Baretta

La maratona che dovrebbe portare ad una norma “salva Napoli” inizia oggi con il vertice al Mef, il Ministero di Economia e Finanza. Al tavolo da una parte la viceministra del M5S Laura Castelli e dall’altra l’assessore al Bilancio del comune di Napoli Pier Paolo Baretta insieme agli esponenti dei partiti firmatari del “Patto per Napoli”. L'obiettivo è capire se e che tipi di aiuti potranno arrivare a Palazzo San Giacomo gravato da un debito di circa 2,7 miliardi. La proposta dell'assessore alle finanze, a quanto è dato sapere, non sarà trattabile. Napoli chiede la separazione della gestione del debito da quella ordinaria. Nella sostanza il debito dovrà andare in carico a un commissario. Il comune di Napoli chiederà al Governo il sostegno per abbattere il debito e per rinegoziarlo, ma anche un sostegno della spesa corrente con iniezioni di liquidità per far ripartire la città. Nel frattempo Manfredi è andato alla sua prima assemblea nazionale dei sindaci ai quali sarà esposto il caso Napoli. All’ordine del giorno le problematiche dei Comuni che sono collegate soprattutto alle difficoltà di erogare servizi ai cittadini.