Napoli, il prefetto Palomba arriva in città. Lavoro e sicurezza le priorità Oggi la presentazione alla stampa. Venerdi primo comitato per l'ordine pubblico

Il nuovo prefetto di Napoli, Claudio Palomba, è tornato nella sua città dopo aver guidato la prefettura di Torino per tre anni. Napoletano, 62 anni, Palomba subentra a Marco Valentini che a inizio ottobre ha lasciato Napoli per andare in pensione. Tra le priorità del nuovo prefetto per Napoli ci sono il lavoro, LA sicurezza, i cortei no vax, e le periferie. Venerdì 12 novembre alle 9.45 è convocato il primo comitato per l'ordine pubblico che avrà al centro gli aspetti della sicurezza. “Sicuramente uno dei primi temi all'ordine del giorno sarà quello della movida” ha dichiarato Palomba che visterà personalmente le zone più delicate perché, spiega, non si può gestire una città solo restando nel palazzo". Già da sabato prossimo a Napoli potrebbero essere attuate le misure limitative alle manifestazioni contro il Green Pass allo studio del Viminale. “Aspettiamo i provvedimenti del ministro, in parte già anticipati dai mass-media - ha detto il prefetto - ma intanto ci siamo confrontati con il Questore per le manifestazioni già annunciate. Per venerdì è convocato il Comitato per l' Ordine pubblica e la sicurezza, nel quale ci confronteremo. Per le manifestazioni già annunciate si possono emettere delle prescrizioni, non si tratta di autorizzazioni”.

“Bisogna tenere conto del diritto a manifestare - ha aggiunto il prefetto di Napoli - ma anche di altri interesse, come quelli sanitari”. Il sabato pomeriggio a Napoli si raduna abitualmente nella omonima piazza il “presidio Dante” dei “No Pass” mentre i disoccupati del “Movimento 7 Novembre” hanno annunciato un corteo, con partenza alle 14 da piazza Garibaldi , che dovrebbe concludersi proprio nei pressi della Prefettura. In un comunicato, il Movimento ha confermato il corteo.

Per il neo prefetto una delle priorità della città è sicuramente il lavoro e la vertenza Whirlpool". "Abbiamo incontrato gli operai e stiamo seguendo la vicenda. Quando ci sono 400 famiglie e bambini deve esserci l'impegno di tutti".