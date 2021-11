Italia- Israele, Manfredi: "Legame solido e profondo con la comunità ebraica" Il sindaco al Congresso nazionale Federazione

''Ci sarà un forte impegno della comunità napoletana e della città che rappresento per far si che i rapporti di amicizia siano ulteriormente stimolati e rafforzati. Dobbiamo sempre alimentare l'amicizia tra i popoli per sconfiggere i semi dell'intolleranza che ogni tanto riemergono nei comportamenti e nelle azioni di alcuni''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto ai lavori di apertura del XXXII Congresso nazionale della Federazione Italia Israele svoltosi a Napoli e al quale ha partecipato anche l'ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia, Dror Eydar. Manfredi ha sottolineato "il legame storico, profondo e solido che c'è tra la comunità ebraica e Napoli dal punto di vista culturale, sociale ed economico. In questo momento di trasformazione a livello globale, accelerato dagli effetti della pandemia, abbiamo la necessità di rafforzare rapporti solidi tra gli Stati che hanno sempre messo dalla loro parte il tema della democrazia, dello sviluppo e della crescita e pertanto ritengo che Napoli possa rappresentare un luogo dove la cooperazione italo-israeliana possa essere continuamente rafforzata dal punto di vista della crescita, della cultura, della ricerca per lo sviluppo soprattutto attraverso le nuove tecnologie e loro applicazione''.

Sul fronte della ricerca, il sindaco Manfredi ha evidenziato quanto sia ''salda'' la cooperazione tra il sistema della ricerca napoletano e campano e il sistema israeliano che ''potrà essere ulteriormente rafforzata anche in virtù di tanti nuovi progetti che dovranno partire tra il grande progetto dell'applicazione della tecnologia all'agricoltura con l'istituzione a Napoli del Centro nazionale''.