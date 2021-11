Pnrr e debito, Manfredi vede Carfagna, asse per Napoli Stamane il vertice con il Ministro per il Sud. Sul tavolo i progetti per Bagnoli

Un'agenda ricca di impegni quella del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che sta per prendere possesso, tra le altre cose, dell'incarico di commissario per la bonifica e la trasformazione urbana di bagnoli. Oggi il vertice con la ministra per il sud Mara Carfagna. Sul tavolo i grandi progetti legati al PNRR tra cui appunto i due progetti "Polars" ed "Ecosistema innovazione cultura", da 90 milioni di euro, presentati all'Agenzia di Coesione insieme all'Università Federico II per la rigenerazione urbana di Lido Pola ed ex Base Nato. Oltre a Bagnoli, "abbiamo una serie di investimenti sulla città, dall'Albergo dei Poveri ad altri investimenti di cui stiamo discutendo" ha detto Manfredi che insiste sul tema delle risorse, "Senza l'impegno dello Stato sarà difficile far ripartire la città. Il debito certificato è di 5 miliardi". Ma su questo fronte c'è l'impegno delle forze politiche, non solo Pd e cinque stelle ma anche Forza italia ha garantito il massimo sostegno in parlamento per Napoli. L'asse trasversale che accompagna Manfredi in questa battaglia per la città solleva la reazione di Luigi De magistris che oggi scrive sulla sua pagina social:"Le nostre grida d'aiuto in questi anni non le ha volute ascoltare mai nessuno, o meglio, nessuno che contasse. Ci hanno messo nell'angolo, ci hanno riempito di promesse e alla fine si sono girati dall'altra parte, nessuno ha mai davvero tenuto a cuore la città di Napoli e i napoletani. Si sono scoperti appassionati soltanto durante la campagna elettorale promettendo patti, fiumi di denaro e bacchette magiche" conclude l'ex sindaco.