Napoli. Buoni pasto a 26mila famiglie bisognose entro Natale La proposta dell'assessore al welfare Luca Trapanese approvata dalla giunta Manfredi

«Entro Natale le oltre 26mila famiglie in stato di bisogno potranno beneficiare del buono spesa per l’acquisto di generi alimentare di prima necessità. Dal 24 Novembre sarà online la piattaforma per richiederlo. Stiamo in queste ore predisponendo le attività tecniche e organizzative per erogare a breve i buoni spesa e assicurare per le festività un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà».

Così l'assessore Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, che ha proposto e fatto approvare dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi una delibera dal valore di 3,5 milioni in buoni spesa per oltre 26mila famiglie. Soldi disponibili nell’ambito delle «misure di solidarietà alimentari resesi necessarie dall’emergenza da Covid-19.

Le domande potranno essere inviate a partire dal 24 novembre e fino alle ore 18.00 di martedì 7 dicembre collegandosi al sito del Comune. Possono accedere alla misura «tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, anche titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo o cittadini stranieri con status equiparabile che, alla data di pubblicazione della delibera, non abbiano reddito o l’abbiano perso» per effetto della pandemia. Questa la scaletta dell’erogazione dei buoni pasti: 100 euro al nucleo familiare composto da 1 persona, 120 due persone, 150 ai nuclei familiari da 3, 4, 5 persone e 200 dalle famiglie composte da 6 e più persone. Secondo l’assessore i primi bonus saranno erogati a partire dal 17 dicembre.