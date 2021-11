Napoli. Manfredi all'assemblea dei sindaci dem: "Troppe attese sul Pnrr" Il sindaco all'assemblea die primi cittadini progressisti promossa dal Pd

Tutti si aspettano che il PNRR risolva ogni problema, che cambi la vita dei cittadini e dei territori. Avverto alte aspettative non solo a Napoli, ma in tutto il Paese. Non dobbiamo deluderle, certo, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di cogliere questa grande opportunità". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all’assemblea dei sindaci progressisti e riformisti promossa dal Partito Democratico. Con lui tra gli altri anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Stefano Lorusso sindaco di Torino, Matteo Lepore sindaco di Bologna e Matteo Ricci sindaco di Pesaro e coordinatore nazionale dei sindaci del Pd.

Manfredi, impegnato con l'assessore alle finanze Baretta sulle misure necessarie per garantire al Comune le risorse per evitare il crac, avverte sui rischi che investono le amministrazioni comunali chiamate a programmare e spendere i fondi del Piano di Ripartenza. "Burocrazia, intermediazione, personale insufficiente rischiano di non consentire di utilizzare il PNRR come potremmo - ha detto il sindaco di Napoli - Il grande impegno che dobbiamo mettere in campo, da sindaci progressisti d’Italia, è quello di prenderci cura delle persone, coltivare e custodire le loro speranze con la consapevolezza che se perdiamo questa occasione avremo un rimbalzo di sofferenza e di odio sociale difficile da arginare".