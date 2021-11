Debito Napoli, Presutto (m5S): "Soluzione per tutti i comuni in deficit" Due emendamenti presentati, il senatore grillino: "E' l'ora della responsabilità"

“Insieme al Movimento 5 Stelle e ad altre forze politiche, abbiamo presentato degli emendamenti, uno relativo all’accollo da parte dello Stato, di mutui e prestiti obbligazionari contratti dai Comuni capoluoghi delle aree metropolitane in crisi finanziarie, e l’altro relativo al commissariamento del debito della città di Napoli”. Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle.

Ha proseguito dicendo: “La finalità degli emendamenti, nel caso specifico di Napoli, è quella di trovare una soluzione che consenta all’attuale amministrazione di riprendere in modo ordinario l’erogazione dei servizi pubblici essenziali e di ridare respiro ai cittadini napoletani dopo anni vissuti in condizioni di sofferenza e di disagio arrecati dalle disastrose amministrazioni precedenti.” - continua Vincenzo Presutto - “E’ ora il momento di prendere con grande senso di responsabilità politica, decisioni rivolte a tutelare in maniera prevalente gli interessi dei cittadini, e questi due emendamenti rientrano nelle prerogative dei parlamentari e consentono di portare il tema della crisi dei grandi Comuni nelle sedi istituzionali preposte ed avviare un dibattito costruttivo con il Governo”. Conclude dicendo il Senatore: “Come cittadino, componente della Commissione Bilancio e come esponente del Movimento 5 Stelle, intendo, insieme anche ad a parlamentari di altre forze politiche, assumere questa responsabilità e confidare nel raggiungimento di un risultato atteso da parecchio tempo ed ora più che mai necessario per ridare speranza e dignità ai cittadini, non solo di Napoli, ma di tutti quei Comuni che vivono situazioni simili”.