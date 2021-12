Legge salva Napoli, Martusciello (FI): "Temo che Governo non ascolti" Il coordinatore cittadino di forza Italia esprime perplessità sul futuro del Comune

"L'intervento nella finanziaria per ripianare i debiti del Comune di Napoli, sta lentamente arretrando tra le priorità del Governo e mi dicono che al momento non è materia di discussione. Siamo preoccupati per l'irrilevanza della nostra città e ci prepariamo a ogni forma di mobilitazione". Ha dichiarato Fulvio Martusciello coordinatore cittadino di Forza Italia Napoli.