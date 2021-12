Napoli, De Luca ai neo assunti: "I no vax non sono graditi" Oggi al Comune con Manfredi per accogliere i 285 nuovi dipendenti assunti con il Concorsone

“Ho accettato l'invito del sindaco Manfredi nel momento in cui cominciate quest'esperienza al comune e per me è motivo di grande gioia poterlo condividere con voi. Spero non ci siano No Vax in mezzo a voi, non sono graditi. Se ci sono, vadano fuori”. Queste le parole del governatore Vincenzo De Luca ai 285 neo-assunti al Comune di Napoli, quelli del concorsone bandito dalla Regione Campania due anni fa per rinfoltire i ranghi delle pubbliche amministrazioni. La cerimonia si è tenuta nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, sede del consiglio comunale. Sono 285, come detto, i neo assunti al Comune di Napoli con il concorsone regionale, su 485 posti disponibili. Di questi, 140 sono amministrativi, 70 categoria C e 70 D, 38 sono vigili urbani.



Dopo le congratulazioni del sindaco Gaetano Manfredi, De Luca ha chiesto ai nuovi assunti collaborazione nella battaglia al covid: “Vediamo di completare la campagna di vaccinazione, date una mano con amici e conoscenti. Trovare di questi tempi un lavoro a tempo indeterminato è una cosa che ti cambia la vita. Noi abbiamo dato lavoro a quasi 3mila giovani con il concorso partito 2 anni e mezzo fa. Stiamo concludendo i contratti per altri 400 giovani nei centri per l'impiego e a gennaio contrattualizzeremo altri 150 giovani”.



“Con de Magistris disastro amministrativo”. “Manfredi inizia una nuova esperienza – ha detto De Luca – con lui cerchiamo di voltare pagina, veniamo da un decennio che ha rappresentato il più grande disastro amministrativo del mondo, insieme con Roma è stata una bella gara”.

"La nuova giunta comunale – riprende De Luca – credo abbia le competenze per garantire una nuova stagione della sicurezza e del rispetto delle regole. Insieme dobbiamo porre termine a una stagione che ha visto in qualche modo prevalere, ma non dalle nostre parti a Santa Lucia, chi pensava di continuare con la logica dell'intimidazione e del ricatto. Intendiamo inaugurare la logica e la stagione del diritto e delle regole, dare una mano a tutti quanti ma sulla base delle regole e del rispetto reciproco. La stagione di chi urla di più e di chi fa ammuina e di chi vuole ricattare, capiterà anche a te – ha detto rivolgendosi a Manfredi – chi pensa di fare pressioni per determinare scelte sarebbe bene che cambi idea".