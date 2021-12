Napoli. Potature, parchi e lungomare: i Verdi chiedono il confronto con Manfredi L'intervento dell'esecutivo del Sole che Ride

“Sulla manutenzione del verde pubblico in città, sulla drammatica situazione dei parchi cittadini, molti dei quali chiusi o prigionieri del degrado e sul destino del Lungomare dopo la riapertura della Galleria Vittoria, serve un cambio di passo netto e incisivo rispetto alla scorsa amministrazione. Ci saremmo aspettati un confronto con l’assessore all’Ambiente, Paolo Mancuso, e con l’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, per avere l’opportunità di formulare le nostre proposte su tre punti fondamentali per la qualità della vita in città".

Così in una nota del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, della co-portavoce nazionale Fiorella Zabatta, del consigliere comunale, Luigi Carbone e dei componenti dell’Esecutivo regionale rispetto alle imminenti decisioni che l'amministrazione comunale di Gaetano Manfredi assumerà nelle prossime ore per la viabilità e il commercio in città a ridosso delle festibità natalizie.

"Il nostro auspicio era che l’Amministrazione comunale, dopo aver ascoltato giustamente le istanze delle associazioni ambientaliste, avrebbe voluto ascoltare cosa hanno da dire i rappresentanti istituzionali di Europa Verde sulle tematiche green. La vicenda Vomero con le luminarie levate in pieno Natale per realizzare le potature degli alberi deve far capire a tutti come l'improvvisazione sia un modo sbagliato di amministrare. Serve un controllo sulle scellerate capitozzature ed una programmazione a breve e medio periodo per procedere alle verifiche improcrastinabili sullo stato manutentivo del patrimonio arboreo con un piano di ri-piantumazione che restituisca ai napoletani il verde negato. Serve una programmazione per far ripartire, entro la prossima estate, almeno 3 parchi cittadini per restituirli ai napoletani ed organizzare, nei prossimi mesi, una nuova edizione della riuscitissima ‘Mezzanotte nei Parchi’, per offrire a tutti, soprattutto a coloro che ad agosto restano in città, delle opportunità di svago, divertimento e tanta promozione culturale. Anche sul destino del Lungomare è bene chiarire da subito che non è opportuno fare passi indietro sulla scelta della sua pedonalizzazione, in seguito alla riapertura della galleria Vittoria, ovviamente. Piuttosto serve puntare sul potenziamento dei mezzi pubblici e sui parcheggi d’interscambio per ridurre la mole insopportabile di traffico in città. Su questi temi abbiamo le idee chiare e siamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo” concludono i rappresentanti cittadini del Sole che Ride.