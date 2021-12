Legge salva Napoli, l'aiuto arriverà "ma Manfredi dovrà fare la sua parte" L'onorevole Presutto (M5S): " Sarà necessari alta capacità tecnica e politica"

“I lavori della Legge di bilancio stanno per entrare in Senato nel vivo della discussione degli emendamenti, e, pertanto, il Governo presenterà la propria soluzione per venire incontro alle considerevoli esigenze finanziarie della città di Napoli. Come Movimento 5 Stelle, abbiamo presentato una soluzione, e, ci saranno delle valutazioni da parte del Governo per capire quali possano essere le vie percorribili e concrete, per venire incontro alle esigenze della città.” Lo dichiara il Senatore Vincenzo Presutto del M5S e componente della Comissione Bilancio .

Continua il Senatore Presutto: “Ma, dobbiamo essere onesti su un passaggio: la città di Napoli è arrivata a queste condizioni di grave squilibrio economico-finanziario a causa delle pessime amministrazioni passate che l’hanno guidata. Pertanto, sono certo che il Governo ed il Parlamento aiuteranno Napoli, e non potrebbe essere diversamente, per garantire ai cittadini napoletani l’esercizio dei loro diritti civili e l’erogazione dei servizi pubblici essenziali”.

Conclude Presutto: “Di una cosa sono certo: a fronte degli aiuti che arriveranno dallo Stato, l’amministrazione a guida Manfredi dovrà dimostrare una altissima capacità politica e tecnica, per risollevare le sorti del Comune di Napoli ridandogli piena funzionalità, ridare dignità alla città ed ai cittadini e mettere in condizioni tutta l’area metropolitana di utilizzare al meglio le risorse del Pnrr. Il Sindaco di Napoli Manfredi, dovrà intervenire, per la parte di sua competenza, in una relazione continua con il Governo e gli altri enti locali ed in primis la Regione Campania, per risolvere anche il gravoso problema sociale che sta interessando ampie fasce del territorio cittadino, con intollerabili episodi di criminalità organizzata, che ha manifestazioni non solo territoriali, ma ancor più pericolose infiltrandosi direttamente nel sistema economico-produttivo”.