Pnrr, Manfredi convoca sindaci e commissari per l'attuazione del piano Domani 22 dicembre l'incontro in modalità telematica

“Gentilissimi Sindaci e Commissari, come noto, il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha diramato disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. E’ quanto si legge in una nota inviata dal Sindaco metropolitano ai sindaci e commissari di tutti i comuni della provincia di Napoli. “In tale ambito - prosegue la nota - il D.L. 6 ha previsto, mediante l’art. 21, appositi finanziamenti ad oggetto “Fondi PNRR e Piani Integrati” per favorire, tra l’altro, una migliore inclusione sociale, promuovendo la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche. Al fine di avviare la più ampia consultazione in materia, le SS.LL. sono invitate a partecipare all’incontro che si terrà in modalità telematica”.