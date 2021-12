Napoli. Scuole, domani primi interventi di manutenzione del verde Si comincia dalla scuola Gigante Neghelli di via Rizzo, fino al 7 gennaio

Scuole, domani lunedì 27 dicembre parte il primo calendario di interventi programmati dal Comune di Napoli per la manutenzione del verde. Sfruttando la sospensione delle attività didattiche per il periodo delle festività, i lavori proseguiranno fino al 7 gennaio 2022. Si comincia con la scuola Gigante-Neghelli di via Rizzo e la Minniti di via Consalvo. "Si tratta di lavori necessari per procedere alla manutenzione del patrimonio arboreo afferente alle scuole, in modo da rendere più fruibili gli istituti e ridurre i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche", comnenta il vicesindaco e assessore alla Scuola Maria Filippone. Per una ricognizione generale del patrimonio scolastico cittadino, di seguito l'anagrafe di tutti gli istituti di proprietà comunale, con dati accessibili a tutti gli utenti, pubblicata sul sito istituzionale del Comune.