Manfredi: "Napoli riparte, grazie a chi ha fiducia: ora tocca a noi" L'auspicio del sindaco Gaetano Manfredi dopo l'approvazione della norma salva comuni

"Napoli riparte. Il miliardo e trecento milioni di euro assegnati alla nostra città sono un segno, potente, delle aspettative che il governo ha in Napoli e nei napoletani e delle enormi potenzialità della nostra città" così il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla vigilia di Capodanno prima di fare gli auguri ai suoi concittadini ha voluto rimarcare il significato dell'approvazione in Parlamento della cosiddetta norma salva- comuni.

"Grazie al presidente Mario Draghi e al governo, a partire dal ministro Franco e al sottosegretario Garofoli, che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio. Grazie a tutte le forze politiche che lo hanno fortemente sostenuto. E grazie ai napoletani che hanno avuto fiducia nel mio progetto di governo della città. Adesso tocca a noi dimostrare di essere all’altezza della sfida, - aggiunge Manfredi - come Istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso un sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo, con la consapevolezza di non essere più da soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo: una città leader in Italia e in Europa".

E nel giorno di capodanno il primo cittadino esprime il suo auspicio per il 2022: "Ai bambini e agli anziani, alle famiglie, ai giovani, al personale sanitario e a chi lotta per la vita, a chi si impegna ogni giorno nel proprio lavoro e a chi vorrebbe ma non può o non riesce, a chi si sente solo e a chi sa tendere la mano, a chi crede nel futuro e a chi ha perso la speranza perché possa ritrovarla, ai cittadini che rispettano la nostra città e a coloro che impareranno ad amarla, a tutti voi, a Napoli auguro di cuore un sereno 2022. Che sia per tutti un nuovo inizio!"