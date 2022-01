Napoli, degrado in Galleria Umberto. Borrelli chiede chiusura di notte Per giovedì 6 gennaio alle ore 12, è previsto in Galleria una iniziativa pubblica

Contro il degrado della Galleria Umberto I di Napoli, diventata ormai un ricettacolo di degrado causato all’inciviltà, dal vandalismo e dall’accampamento (soprattutto notturno) di clochard e tossicodipendenti, Europa Verde- Campania rilancia la proposta del 2018 per richiedere l’installazione di cancelli alla Galleria per tutelarne la sicurezza ed il decoro durante le fasce orarie notturne.

Per giovedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 12, è previsto in Galleria una iniziativa dei rappresentanti di Europa Verde con alcuni commercianti per una raccolta firma per chiedere, appunto, l’installazione dei cancelli anti-degrado.

“Quella dei cancelli è, a nostro parere, l’unica soluzione adottabile per tenere fuori il degrado, vandali, incivili e baby-gang dalla Galleria Umberto. È la stessa soluzione adottata a Roma per la Galleria Alberto Sordi. Da anni gridiamo a gran voce che occorre correre ai ripari ma nulla mai si è fatto, la Soprintendenza ha continuato e continua a tenere la testa voltata altrove oppure ha agito in maniera del tutto sconsiderata. Noi proponiamo delle soluzioni concrete e facilmente praticabili per difendere ciò che è un patrimonio di inestimabile valore della città ed una grandissima risorsa per il turismo.”- sono le parole di Borrelli con lo speaker radiofonico Gianni Simioli.