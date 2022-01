"Centriste e moderati in Regione si accordino per elezione Capo dello Stato" Bosco (Noi di Centro): per eleggere un loro rappresentante tra i delegati da inviare a Roma

"In occasione della prossima seduta di Consiglio Regionale convocata per la designazione dei tre delegati da inviare a Roma per l'elezione del Capo dello Stato, mi parrebbe una cosa giusta se le forze centriste ed i consiglieri appartenenti a gruppi civici ed al gruppo misto che si richiamano ad una cultura moderata decidessero di far convergere i loro voti su un loro rappresentante". Questo l'appello di Luigi Bosco, neo Segretario Regionale del partito di Mastella, Noi di Centro.

"Fermo restando che riteniamo debba essere De Luca il primo ad essere designato, per il resto, anche in virtù della coalizione larga intelligentemente promossa dal Presidente e che ha sortito risultati politici rilevanti, occorre che la parte non di sinistra dello schieramento abbia un suo delegato".