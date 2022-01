Napoli, Dema: "Progetti Pnrr già presentati, Manfredi poco informato" Il movimento “Il sindaco de Magistris ha illustrato le proposte lo scorso aprile”

“Il sindaco Manfredi ha dichiarato nella parte finale del suo intervento dell’ultima seduta del consiglio comunale che nessun progetto è stato presentato dalla scorsa amministrazione per l’utilizzo dei fondi Pnrr. Spiace constatare che sia poco informato o che gli vengono riferite cose inesatte” A dichiararlo sono stati i vertici del movimento demA dell'ex sindaco di Napoli Luigi De magistris, specificando: “A metà del mese di aprile del 2021, in una conferenza stampa nella sala dei Baroni, il sindaco Luigi de Magistris ha presentato delle proposte progettuali del Comune di Napoli e della Città Metropolitana per il Recovery Plan che sono state pubblicate e sono ancora visionabili sul sito istituzionale. Sono state individuate quattro aree tematiche strutturali e per ognuna è stato predisposto un programma che parte dalla mobilità e giunge alla digitalizzazione. È errato dunque affermare il contrario, errore se non causato dalla malafede, di sicuro dalla scarsa conoscenza di ciò che è stato fatto anche nel recente passato.