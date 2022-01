Napoli, rifiuti. E' Ruggiero il nuovo amministratore unico di Asia Già direttore di Sapna vanta una lunga esperienza nel settore rifiuti

Si è svolta a Palazzo San Giacomo l'assemblea totalitaria dei soci di Asia per prendere atto delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione, accettarle e provvedere contestualmente alla nomina di un amministratore unico.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l'Assessore all'Ambiente Paolo Mancuso hanno ringraziato i consiglieri di amministrazione uscenti per il lavoro svolto. Il sindaco ha poi provveduto alla nomina dell'ingegnere Domenico Ruggiero come amministratore unico al fine di garantire la continuità nella gestione ordinaria e straordinaria in un settore di assoluta importanza strategica per i suoi riflessi su salute e ambiente nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del Presidente e dei consiglieri di Amministrazione.

Domenico Ruggiero, originario di sarno (Sa) ha una lunga esperienza nel settore, essendo direttore tecnico di Sapna, società della Città metropolitana che si occupa della gestione integrata dei rifiuti. Per ora tutto è affidato nelle sue mani ma entro sei mesi sarà rimesso in piedi nuovamente il Consiglio di amministrazione di Asìa, per strutturare l’azienda e rilanciarla.

Intanto è partita l’indagine interna in Asìa dopo la denuncia di Giovanni De Vivo, titolare del ristorare O’pazz a Posillipo, sul presunto «baratto dei cassonetti dell’umido». Le telecamere del suo locale hanno registrato l’ultimo caso che risale al 20 gennaio. Dopo il caso sollevato dal Mattino l’assessore all’Ambiente Paolo Mancuso assicura: «Si stanno portando a termine tutte le verifiche».