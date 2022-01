Napoli, Manfredi: nomine Bagnoli individuate in totale autonomia Maresca attacca: “Scelta di lottizzazione, pessimo inizio”

Inizia tra le polemiche il mandato della nuova struttura commissariale per la bonifica di Bagnoli, guidata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. I nomi scelti non soltanto non sono graditi dall'opposizione, ma vengono accusati di scarsa attinenza professionale con il ruolo che andranno a svolgere.

Tra i nomi maggiormente puntati dall'opposizione ci sono quelli di Saverio Francesco Barone, Attilio Auricchio e Umberto Braschi.

Maresca: “Scelta di lottizzazione, pessimo inizio”. Così il leader dell'opposizione in aula Catello Marsca che parla di “brutta scelta del sindaco Manfredi sui sub commissari e sul comitato tecnico. Se questo è il metodo, iniziamo proprio male”, ha dichiarato in una nota il magistrato che definisce “una scelta di lottizzazione, quella dei nomi per la struttura commissariale di Bagnoli, per accontentare candidati non eletti ed altre non note diverse istanze senza alcuna interlocuzione con le categorie professionali e sociali né con la città”.

Il sindaco Manfredi non ci sta e replica: "Decisioni pese in totale autonomia". “In relazione alle nomine dei componenti della Struttura di supporto di Bagnoli, in totale autonomia ho individuato figure professionali – distaccate già dipendenti della Pubblica Amministrazione – in grado di fornire, per la rispettiva competenza, un contributo valido al controllo dell’opera di bonifica e di riqualificazione che interesserà l’intero sito di Bagnoli”.

“La funzione di tale commissione è esclusivamente di monitoraggio, essendo la gestione delle risorse finanziarie in capo al soggetto attuatore. La struttura ha già avviato la programmazione per accelerare i tempi di intervento, nel comune intento di imprimere la svolta richiesta dai cittadini” conclude il primo cittadino.