Napoli, racket e usura aggravati dal covid. Manfredi: "Sosteniamo economia sana" Così il sindaco i nel saluto alla presentazione dello Sportello della Solidarietà

"I fenomeni del racket e dell'usura hanno fortemente limitato lo sviluppo delle nostre comunità: sono stati poi aggravati dall'insorgere delle situazioni emergenziali come il recente periodo legato al covid. Tutte le istituzioni sono però fortemente impegnate nello sforzo di evitare le infiltrazioni della criminalità nelle sue varie forme nel tessuto sociale. Come Amministrazione cittadina e metropolitana saremo sempre vicini ai soggetti fragili e sosterremo l'economia sana. Sono quindi particolarmente grato per l'avvio di questa iniziativa lodevole e utile". Così il sindaco Gaetano Manfredi nel saluto alla presentazione dello Sportello della Solidarietà avvenuta in Prefettura.