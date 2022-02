Voto città metropolitana, Presutto: "Dal territorio segnale per il M5S" Il senatore ringrazia gli attivisti che hanno raccolto le firme per presentare il nuovo simbolo

"Voglio ringraziare i consiglieri comunali dell'area metropolitana di Napoli del Movimento Cinque Stelle, che hanno dimostrato grande maturità politica andando oltre quelle difficoltà che il Movimento 5 Stelle sta affrontando sul piano nazionale”. Così il Senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 Stelle in una nota ha commentato la raccolta firme per presentare il nuovo simbolo e la lista del Movimento 5 Stelle che correrà alle elezioni del 13 marzo.

"Validi, volenterosi e determinati i nostri consiglieri comunali che hanno raccolto le firme per presentare il simbolo utile a garantire la rappresentanza politica del Movimento, anche nella Città Metropolitana”. Il Senatore Presutto conclude: “Sono sostenitore dei valori identitari e fondanti del Movimento 5 Stelle da sempre, fautore della democrazia partecipativa che parte dai cittadini e dai territori, pertanto sono contento che oggi arrivi proprio da Napoli questo importante segnale di unità. Auspico che possa essere il primo, di una serie di passi, per ritrovare armonia, senza più divisioni all’interno del Movimento 5 Stelle così come indicato dal fondatore e garante Beppe Grillo, anche nelle ultime riunioni che lui ha tenuto a Roma di recente.”