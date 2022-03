Napoli, Manfredi presenta il Piano della Cultura 2022-2026 Il 14 marzo sarà illustrato il programma di azioni

ultura, al via il programma di azioni che porterà alla stesura del Piano 2022-2026 per Napoli e la sua area metropolitana da parte dell’Amministrazione Comunale di Napoli entro l'estate del 2022 come il frutto di un percorso articolato con varie tappe. La prima tappa è stata la campagna elettorale del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha rappresentato un significativo momento di confronto e ascolto: nel programma elettorale sono infatti sanciti alcuni importanti impegni nei confronti del mondo della cultura. La seconda tappa è consistita nella definizione delle Linee di indirizzo della politica culturale di Napoli e della Città metropolitana, in cui sono definiti gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere e sono fissate le priorità che dovranno ispirare il programma operativo. Le Linee di indirizzo racchiudono la visione e nove sfide strategiche, da intendere quali priorità e valori fondamentali a cui si ispirerà l’azione di governo dell’Amministrazione per le sue politiche culturali: il documento sarà presentato dal sindaco alla città il 14 marzo alle ore 16 al Teatro Mercadante. Vi sono descritti i principi di base cui dovrà corrispondere nei prossimi mesi un programma operativo di misure, azioni, interventi promosso dal Comune e dalla Città metropolitana, con la partecipazione, in una molteplicità di forme, di quanti condivideranno tali principi di fondo. La terza tappa, che avrà luogo tra il 15 marzo ed il 15 aprile, sarà dedicata alla raccolta di proposte dal mondo della cultura e alla definizione delle azioni operative che l’Amministrazione svilupperà a partire da quest’anno. La quarta tappa, che si concluderà entro l’estate, coinciderà con la presentazione alla città del Piano della Cultura 2022-2026. Su numerosi progetti l’Amministrazione sta già lavorando, ora intende raccogliere altre proposte per integrarle in un programma di azioni quanto più trasparente e condiviso, così da porre la cultura alla base dei processi di rigenerazione e sviluppo della nostra città. L’obiettivo del Piano della Cultura 2022-2026 è tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta da percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione.

Come partecipare: Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi, utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale al link www.comune.napoli.it/culturanapoli2022-2026 entro le ore 13:00 del 14 marzo. Il sistema accetterà prenotazioni fino ad esaurimento posti. Per accedere sarà necessario esibire il green pass. Per contribuire alla costruzione del Piano della Cultura 2022-2026 sarà disponibile nei prossimi giorni un modulo online attraverso il quale presentare una proposta entro il 15 aprile 2022

Contatti: culturanapoli@comune.napoli.it