Città metropolitana, Chianese capo di gabinetto, Leonardi vice Manfredi ha indicato i nomi dei nuovi vertici dell'ufficio

Nella giornata di ieri il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, ha invitato, con propria direttiva, gli Uffici competenti a predisporre il provvedimento di costituzione dell’ Ufficio di Gabinetto ai sensi dell’ art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali.

L’ Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano sarà costituito da un Capo di Gabinetto e da un Vice Capo di Gabinetto.

A tal fine ha individuato quale Capo di Gabinetto l’Avv. Raffaele Chianese e quale Vice Capo di Gabinetto il dott. Davide Leonardi.

L’ Avv. Chianese ha ricoperto numerosi ruoli all’ interno della Pubblica Amministrazione, tra questi, la direzione dell'Ufficio IV del Gabinetto della Presidenza della Regione Campania “Mobilità, Lavori Pubblici e Protezione Civile. Società Partecipate e Fondazioni. Sviluppo Economico e Attività Produttive” ed è stato nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2021, componente effettivo della Cabina di regia sul Codice dei Contratti pubblici.



Il dott. Leonardi, commercialista, dottore di ricerca in Scienze Aziendali, è revisore legale e revisore Enti Locali. Ha al suo attivo numerose esperienze di gestione e consulenza in ambito aziendale ed è docente a contratto presso il Dipartimento di Economia e Management del Corso di Economia e Gestione delle Imprese dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



La costituzione dell’ Ufficio di Gabinetto si è resa necessaria per la realizzazione degli obiettivi dell’ Amministrazione in linea con il programma politico - amministrativo.