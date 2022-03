Portici, carabinieri nella sede Geset. M5S: "Da anni denunciamo clientelismo" Le dichiarazioni del consigliere Caramiello a margine delle acquisizioni dell'Arma

I carabinieri della compagnia di Napoli nei giorni scorsi hanno acquisito documentazione presso la sede della Leucopetra (ditta Nu) della Geset (riscossione tributi comunali) e della Tmp (gestione strisce blu e parcheggi a pagamento). I militari hanno passato in rassegna tutta la documentazione archiviata in questi ultimi anni, dando il via a una serie di controlli per appurare eventuali irregolarità, in particolare per quanto riguarderebbe le assunzioni di personale, sempre relative agli ultimi anni di gestione. "

Al momento non è chiaro cosa hanno riscontrato le forze dell'ordine - spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle a Portici -. Abbiamo appreso di questo controllo tramite organi di stampa. Tuttavia, sono anni che denunciamo pubblicamente assunzioni politiche in queste società da parte di questa amministrazione comunale. Sarebbe prematuro sbilanciarsi su un argomento tanto delicato, ma non è un mistero che sono fioccate segnalazioni sul clientelismo negli ultimi anni. Adesso ci affidiamo al lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine, sicuri che si farà piena luce sulla gestione delle aziende partecipate del Comune ".