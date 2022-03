Città Metropolitana, vincono le liste di Manfredi e Cinque Stelle Concluso lo scrutinio, ora la proclamazione. Il più votato salvatore Cioffi di Pomigliano

Si sono concluse le operazioni di spoglio del voto per il rinnovo del consiglio della Città metropolitana di Napoli. Dalle urne, che hanno visto votare oltre il 96 per cento degli aventi diritto, è venuta fuori una buona affermazione delle due liste collegate al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e al Movimento Cinque Stelle.

Secondo i primi conteggi, le liste «Progressisti e Riformisti per Napoli metropolitana» e «Napoli metropolitana», riferibili alla coalizione di centrosinistra avrebbero ottenuto 7 consiglieri ciascuna. , 3 consiglieri per la lista «Territori in Movimento» del Movimento 5 Stelle mentre la lista di Forza Italia dovrebbe incassare 2 consiglieri, prima tra le liste del centrodestra. Nessun consigliere per « Napoli al Centro» e per la lista «Comuni protagonisti - Uniti per lavoro ambiente e diritti». Un consigliere a testa per Fratelli d'Italia, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega e «I Territori in Azione». Il più votato sarebbe Salvatore Cioffi, presidente del Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco.